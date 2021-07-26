Advertisements

ماهر فرغلي: زمن الإخوان انتهى بعد سقوطهم في مصر (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال ماهر الفرغلي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن تونس تعتبر دولة هامة بالنسبة لتنظيم الإخوان، وذلك ما سيدفعهم لطرح المواجهة بداعي الشرعية والحفاظ عليها، واستخدام العنف عبر الأجنحة المسلحة السرية.

وأضاف «الفرغلي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنّ السلاح السري لجماعة الإخوان تنامي في الفترة الأخيرة بسبب سيطرة الجماعة على وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنها قد تستخدم أيضًا تنظيمي القاعدة وداعش لتحقيق أهدافهم..

وتابع الخبير في شؤون الحركات الإسلامية أن فكرة الاغتيالات للرموز السياسية التي تنتهجها جماعة الإخوان ستحدث في الأيام المقبلة لأنها تعبر عن نهج تتبعه الجماعة خلال تاريخها سواء في مصر أو تونس، مضيفا أن راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، حينما عاد من المنفى استقبلوه أتباعه بنشيد «طلع البدر علينا» كأنه نبي.

وأردف "الفرغلي" أن سياسات جماعة النهضة التونسية تسببت ف انهيار المجتمع، وفكرة الاعتصام ستستمر طالما يعتقدون أنهم لم يتسببوا في كارثة في تونس، مضيفا أن حركة النهضة ستقدم على حركة اغتيالات ردا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.

واستطرد الخبير في شؤون الحركات الإسلامية أن السيناريوهات المتوقعة لجماعة الإخوان ستأتي بمناداة الشارع التونسي للنزول إلى الشوارع ومحاولة إحباط قرارات الرئيس، أو استخدام العنف لفرض وجودهم بالقوة، مشيرا إلى أن زمن الإخوان انتهي منذ أن سقطوا داخل مصر، وفشلوا في مختلف دول العالم، وكل ما يفعلوه هو عبارة عن تخبط وعدم فهم للشارع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر قرارات الرئيس قيس سعيد قرارات الرئيس التونسي الاخوان

أخبار تهمك

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد 6 نجوم من الزمالك دفعة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ 41 دقيقة

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 22 ساعة

كارتيرون يطيح بنجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - مانشستر يونايتد يحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 16 دقيقة

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الرئيس التونسي يعفي وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم

منذ حوالي 5 ساعات

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على بديل محمد هاني أمام أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

ماهر فرغلي: العنف من أصول جماعة الإخوان منذ تأسيسها

صورة مخزية توثق لقاء القرضاوي مع زعيم الجماعة المتهمة بتفجيرات سريلانكا

خبير جماعات إسلامية: حماس والإخوان وجهان لعملة واحدة مع اختلاف الجنسية

أحمد موسى: الغنوشي رقم 2 بتنظيم الإخوان الإرهابي (فيديو)

في ذكرى إعلان الجمهورية.. هل ينجح التونسيون في إسقاط جماعة الإخوان؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:08 م

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

07:05 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

02:01 م

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

06:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان