تعرف علي موعد عرض مسرحية "عبدالموجود ع الداون لوود" بالأسكندرية



نشرت النجمة مروة صورة البوستر لمسرحية "عبدالموجود ع الداون لوود"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





علقت مروة علي الصورة قائلة:"عبد الموجود ع الدوون لوود الموسم التالت على مسرح تياترو النيل بالاسكندرية خلف قسم العطارين تفتح الستار الخميس 297 الساعة (٩ مساء)سوارية

الجمعة 307 الساعة (٧مساء )متنية

فى انتظار تشريفكم لنا

اخراج حسام الدين صلاح"





المسرحية تأليف أيمن العوضي وبطولة مروى اللبنانية وعلاء مرسي وأحمد سلامة والمطرب سمسم شهاب وبرلنتي فؤاد والماسة والفنانة الكبيرة منى السعيد ديكور أحمد عبد العزيز والألحان صالح ابو الدهب والاستعرضات لهشام المقدم وياسر ياني، تصميم افيش محمود دياب، إنتاج شركة جيباره.