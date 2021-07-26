حكاية فيلم.. "ناصر 56" كان مقرر أن يكون برنامج درامي تليفزيوني.. وحقق 14 مليون جنيه أرباح فى العرض الأول



حكاية فيلم اليوم بالتزامن مع ذكرى تأميم قناة السويس، وهو "ناصر 56" للفنان الكبير أحمد زكي.



بدأت الحكاية إن فيلم "ناصر 56" كان مقرر أن يكون برنامج درامي تليفزيوني، ليتناول يوم فى حياة شخصية ما كل يوم، ويقوم بتقديمها أحمد زكي.



كان من ضمن الحلقات حلقة عن تأميم قناة السويس ويوم فى حياة جمال عبد الناصر، وطٌلب من المخرج محمد فاضل، تلك الحلقة بعد إعتذار المخرج هاني لاشين لسبب ما، ووجد الحلقة فيديو 45 دقيقة، وطلب منهم عمل فيلم تليفزيوني سينمائي عن "عبد الناصر" بدلًا من ذلك، حتي أن السيناريو كتب 3 مرات، وشهد كثير من العراقيل حتى الإنتهاء منه.



استغرقت تحضيرات الفيلم أكثر من عام قبل البدء في تصويره، وقاموا بالإستعانة بـ 3 "ماكير" من ضمنهم ماكيرة بولندية، والتي كانت أرخص من المصريين، وتم التواصل مع الماكيرة اللبنانية "مارينا" بالتعاون مع أحد أطباء التجميل لتصوير مشاهد الفيلم.



وقال مخرج الفيلم محمد فاضل، في أحد اللقاءات التليفززيونية بأن مشهد التأميم أصعب مشاهد الفيلم وذلك لأن بورصة المنشية التي ألقى عبدالناصر فيها خطاب التأميم كانت محترقة، وغير موجودة، ما دفعنا لبناء مبنى آخر جديد، من قبل شركة المقاولون العرب، ولكن بالخرسانة وليس كديكور عادي، لأنه كان هناك 200 شخص جالس في المبني، فكان لابد أن يُبنى بشكل حقيقي.



وذهب محمد فاضل، برفقة مهندس الديكور نبيل سليم، إلى مكتبة الإسكندرية، للاضطلاع على الرسومات الأصلية التي صممها النمساويون والبلجيكيون، وكان من أوائل المباني التي شيدت في مدينة الانتاج الإعلامي، وصمم أن يكون الفيلم بتقنية تصوير أبيض وأسود بالرغم من أنه عٌرض في عام 1994.



وتطلب المشهد نحو 5 آلاف مواطن، تم جمعهم من قرى مختلفة، وقابل "فضل" أزمة لعدم وجود حمامات ومطاعم في مدينة الإنتاج آنذاك، وهو ما وجدت له مديرة الإنتاج الراحلة أمينة المعداوي، حل، أتت بحمامات صحراوي لكي يجلس فيها الأشخاص وتغيير ملابسهم.



استغرق المشهد تصويره 3 أيام، اليومين الأوائل كانا لمشاهد المواطنين والأحداث الخارجية، وثالث يوم كانت اللقطات الخاصة بأحمد زكي، وجلس محمد فاضل، مع أحمد زكي، لمدة عام لأنه كان يريد أن يتقمص الشخصية ولا يقوم بتقليدها.



قبل تصوير المشهد بحث "فاضل" كثيرًا عن أي تصوير لمشهد التأميم، التي كانت تسجله وقتها جريدة "مصر الناطقة"، وهي جريدة سينمائية كانت تصدر عن ستوديو مصر، ولكن لم يحصل على أي بيانات، ولكن المشهد الذي أخرجه في الفيلم أصبح هو المرجع الوحيد لخطاب تأميم قناة السويس.



استمرت أعمال المونتاج للمشهد لمدة إسبوعين كاملين، من أجل خلق التوازن بين خطاب "ناصر" وبين مشاهد الاستيلاء وكلمة السر، وهو ما أبدع فيه المونتير كمال أبو العلا، بمساعدة الموسيقى الواقعية المصاحبة للموسيقار ياسر عبد الرحمن.



شخصية الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، ظهرت بالفعل في الفيلم لكن في مشهد واحد فقط، وهو يحاور الرئيس جمال عبد الناصر، عن رفض البنك الدولي مساعدة مصر، ناداه بـ “محمد” وليس هيكل، والرئيس كان دائمًا يناديه بمحمد إذا كان في حالة ود، بينما يناديه "هيكل" إذا كان غاضبًا منه.



لم يمنح مساحة كبيرة لشخصية محمد حسنين هيكل، وعدد كبير من الشخصيات الأخرى وتم التركيز أكثر على فكرة تأميم قناة السويس، نظرًا لأن مساحة أدوار هؤلاء الأشخاص كانت ستطيل مدة عرض الفيلم لتصل لأكثر من 5 ساعات.



اعتبر أحمد زكي، فيلم "ناصر 56" وثيقة للاجيال وقال: " إنني تشرفت وقدمت هذا العمل فهو خطوة كبيرة، لأننا فتحنا من خلاله للمرة الاولي الحديث عن الزعماء والرؤساء بالأسماء الحقيقية ونجحنا في اظهار الحقائق للاجيال بعيدًا عن المهاترات الساسية".



حقق فيلم "ناصر 56" أرباحًا بنحو 14 مليون جنيه في العرض الأول، ميزانية الفيلم في وقتها وصلت 3 ملايين جنيه، وقدمبطريقة الأبيض والأسود لأن عبد الناصر لا يوجد له صور ملونة ومرتبط في ذاكرة الجمهور بهيئة معينة.



بعد هذا النجاح تم منعه وسحبه من السينمات لمدة عام كامل، وحسبما قال الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن، كان السبب الرئيسي هو الرئيس الأسبق حسني مبارك فقد شاهد مبارك الفيلم بعد عرضه في المهرجان، وقال بالضبط "هو مين اللي بيحكم مصر إحنا ولا جمال عبد الناصر" فتوقف الفيلم عام كامل، ثم عاد للعرض مرة أخرى في السينمات.



فيلم "ناصر 56" من تأليف محفوظ عبد الرحمن، وإخراج محمد فاضل، وبطولة أحمد زكي، وفردوس عبد الحميد، أحمد خليل، أحمد ماهر، هاني رمزي، مخلص البحيري، وحسن حسني، أمينة رزق، وممدوح وافي، والفيلم إنتاج عام 1996.



