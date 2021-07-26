نقل وحدات ومراكز صحية لبدء عملية تطوير القطاع الصحي بالصف وأطفيح

تنوه محافظة الجيزة، أنه سيتم إخلاء منشأت ووحدات صحية بمركزى الصف وأطفيح ونقلها الى أماكن بديلة لتقديم خدماتها للمواطنين للتسهيل عليهم، وذلك نظرًا للقيام بأعمال تطوير وإحلال وتجديد شامل لتلك الوحدات والمنشأت الصحية أنطلاقًا من المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصرى.

وتشير محافظة الجيزة بأن الوحدات والمراكز الصحية التى تقرر نقلها بمركز الصف هى (عرب القميعى) يتم نقلها الى حضانة عرب القميعى بجوار منزل الحاج عبد المطلب حمدان، (عزبة السلام )وسيتم نقلها الى مجمع خالد بن الوليد الطبى ،(عرب العيايدة) وسيتم نقلها الى منزل الشيخ عبد العزيز أبو سريع بجوار مسجد النور،(عرب الحصار قبلى) وسيتم نقلها الى منزل أ خالد عبد العزيز سالم (على بعد 500 متر من الوحدة)، (عرب حمود) وسيتم نقلها الى منزل الحاج أشرف محمد أبو حمود (على بعد 50 متر من الوحدة)، (غمازة الكبرى) وسيتم نقلها الى مسجد الحاج عبد العظيم، (الشوبك الشرقي) وسيتم نقلها إلى حضانة الحاج محمد عرفة الصيفى (على بعد 300 متر من الوحدة)، (الشرفا) وسيتم نقلها الى جمعية اليسر للأعمال الخيرية، (المنيا) وسيتم نقلها إلى منزل الحاج عمرو أبو زيد (على بعد 40 متر من الوحدة)، (عرب أبو ساعد) وسيتم نقلها إلى منزل الحاج سيد أبو يونس (على بعد 300 متر من الوحدة)، (الحى والمنشي) وسيتم نقلها الى المسجد القبلى.أما عن مركز أطفيح فسوف يتم نقل الوحدات والمراكز الصحية (بكفر قنديل )الى جمعية الخضور الأهلية والكداية الى دار الشروق بالكداية ووحدة مسجد موسي الى منزل د.حسام عزيز كاسب والمركز الصحى بكفر الواصليين الى مقر أعلى مسجد النور.وتنوه محافظة الجيزة، بأن الوحدات والمراكز الصحية التى سيتم نقلها ستقدم كافه الخدمات كما كانت من قبل بالإضافة الى تفعيل مبادرات رئيس الجمهورية 100 مليون صحة والتى تضم ( فحص وعلاج الأمراض المزمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، صحة المرأة ،الأم والجنين ،الاكتشاف المبكر لضعف وفقدان السمع لدى الاطفال حديثي الولادة ).