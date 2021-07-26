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بدء الدراسة بكلية الألسن بالغردقة العام الدراسى الجديد

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
هيام على
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اعلن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، أن المجلس الاعلى للجامعات وافق فى جلستة اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على بدء الدراسة العام الجامعى القادم
2021 2022 بكلية الالسن بفرع الجامعة بالغردقه.


جاء ذلك عقب الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا على أنه سيتم بدء الدراسة في كلية الألسن فرع الجامعة بمدينة الغردقة.

ومن جانبه قدم رئيس جامعة جنوب الوادي الشكر لوزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات على الدعم المستمر لجامعة جنوب الوادى، مهنا أهالى البحر الأحمر على بدء الدراسة بكلية الألسن فرع الجامعة بمدينة الغردقة.

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