Advertisements

الفجر الرياضي يكشف أسباب تصالح المهدي سليمان مع إدارة نادي بيراميدز

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements


كشف مصدر مسئول داخل إدارة نادي بيراميدز ، عن الشرط الذي تم وضعه مع المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالسماوي، من أجل عودته للمشاركة في المباريات بصفة أساسية مرة أخرى. 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الإدارة تحدثت مع سليمان وطالبته بالابتعاد عن كل ما يتعلق بالنادي الأهلي بالفترة المقبلة.

وكان المهدي سليمان قد دخل في مفاوضات مع النادي الأهلي بالفترة الأخيرة من أجل التوقيع معه، وهو السبب الرئيسي في استبعاده مؤخرًا.

وأضاف، الإدارة حذرت الحارس من الاستماع إلى مكالمات الأهلي مرة أخرى، أو الدخول في عداءات مع زملائه وتحديدًا شريف إكرامي حارس الفريق، من أجل عودته. 

واختتم المصدر تصريحات مشيراً إلى أن المهدي سليمان قدم وعدًا للجهاز الفني والإدارة بأن يلتزم الصمت في الفترة المقبلة والتركيز فقط في مباريات فريقه من أجل العودة للمشاركة بشكل أساسي.

يُذكر أن المهدى سليمان قد عاد إلى قائمة الفريق بعد غياب امتد لـ 191 يومًا، بعدما تعرض لعقوبة الإيقاف من قبل الإدارة وتم استبعاده من المشاركة.

وشارك الحارس فى مباراة واحدة مع فريقه فى مسابقة الدورى بالموسم الحالى، وكانت أمام المقاولون العرب فى 15 يناير الماضى وانتهت بنتيجة 3-1 لصالح فريق بيراميدز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليراميدز كره القدم المهدي سليمان الأهلي

أخبار تهمك

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ يوم

شاهد.. أول صور لحفل زفاف حمدي فتحي نجم الأهلي

منذ 39 دقيقة

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

عاجل.. موعد الإعلان عن أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعة و 25 دقيقة

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل عرض العين الإماراتي لضم نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 4 ساعات

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ أقل من ساعة

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ أقل من ساعتين

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ 18 دقيقة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار الأهلي اليوم: إكرامي يفجر مفاجأة مدوية.. أنباء سارة بشأن رمضان صبحي.. وتطورات جديدة في أزمة "المشاغب"

أهم أخبار الأهلي اليوم الاثنين 3 - 2 - 2020

المهدي سليمان يكشف عن مفاوضات الأهلي معه

المهدي سليمان يهدد بالرحيل عن بيراميدز بسبب عدم مشاركته

متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

قائمة الراحلين عن بيراميدز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

05:08 م

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

07:05 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

02:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان