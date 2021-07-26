الفجر الرياضي يكشف أسباب تصالح المهدي سليمان مع إدارة نادي بيراميدز









كشف مصدر مسئول داخل إدارة نادي بيراميدز ، عن الشرط الذي تم وضعه مع المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالسماوي، من أجل عودته للمشاركة في المباريات بصفة أساسية مرة أخرى.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي "، أن الإدارة تحدثت مع سليمان وطالبته بالابتعاد عن كل ما يتعلق بالنادي الأهلي بالفترة المقبلة.





وكان المهدي سليمان قد دخل في مفاوضات مع النادي الأهلي بالفترة الأخيرة من أجل التوقيع معه، وهو السبب الرئيسي في استبعاده مؤخرًا.





وأضاف، الإدارة حذرت الحارس من الاستماع إلى مكالمات الأهلي مرة أخرى، أو الدخول في عداءات مع زملائه وتحديدًا شريف إكرامي حارس الفريق، من أجل عودته.





واختتم المصدر تصريحات مشيراً إلى أن المهدي سليمان قدم وعدًا للجهاز الفني والإدارة بأن يلتزم الصمت في الفترة المقبلة والتركيز فقط في مباريات فريقه من أجل العودة للمشاركة بشكل أساسي.





يُذكر أن المهدى سليمان قد عاد إلى قائمة الفريق بعد غياب امتد لـ 191 يومًا، بعدما تعرض لعقوبة الإيقاف من قبل الإدارة وتم استبعاده من المشاركة.





وشارك الحارس فى مباراة واحدة مع فريقه فى مسابقة الدورى بالموسم الحالى، وكانت أمام المقاولون العرب فى 15 يناير الماضى وانتهت بنتيجة 3-1 لصالح فريق بيراميدز.



