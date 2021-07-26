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النقد الدولي: على استعداد لمواصلة دعم تونس في التغلب على تداعيات أزمة كورونا

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
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قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن الصندوق على استعداد لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا وتحقيق تعاف "غني بالوظائف" وإعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام.

وأضاف المتحدث، ردا على أسئلة من رويترز، "نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس... لا تزال تونس تواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة كورونا التي تسبب خسائر كبيرة في
الأرواح، وتطلعات التونسيين إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل".

وتواجه الديمقراطية الغضة في تونس أسوأ أزمة لها في عشر سنوات بعد أن أطاح رئيس البلاد قيس سعيد بالحكومة وجمّد البرلمان بمساعدة من الجيش، في خطوة اعتبرتها الأحزاب الرئيسية انقلابا.

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