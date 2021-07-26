ماهر فرغلي: الإخوان الآن في مأزق حقيقي (فيديو)

قال ماهر فرغلي، الباحث في الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان في تونس ومصر والجزائر لديها استراتيجية وطريقة واحدة، والاختلاف فقط في بعض التفاصيل البسيطة، معقبًا: "الـ5 سنوات المقبلة ليست زمن الإخوان، وستتساقط الإخوان مثل الأحجار".



وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، جماعة الإخوان الآن في مأزق حقيقي، وهناك انهيار ضخم جدًا في المستوى الداخلي للجماعة، فهناك انشقاقات في صفوف الجمعات في الاردن والمغرب ومصر وتونس، وهناك الكثير من القيادات تركت التنظيم.



ولفت إلى أن التنظيم تلقى ضربة كبيرة في مصر، وهذه الضربة جعلته يتساقط في باقي الدول، خلاف أن بعض الدول الاوربية بدأت تجرم شعارات الجماعة.

