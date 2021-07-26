Advertisements

ماهر فرغلي: الإخوان الآن في مأزق حقيقي (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال ماهر فرغلي، الباحث في الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان في تونس ومصر والجزائر لديها استراتيجية وطريقة واحدة، والاختلاف فقط في بعض التفاصيل البسيطة، معقبًا: "الـ5 سنوات المقبلة ليست زمن الإخوان، وستتساقط الإخوان مثل الأحجار".

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، جماعة الإخوان الآن في مأزق حقيقي، وهناك انهيار ضخم جدًا في المستوى الداخلي للجماعة، فهناك انشقاقات في صفوف الجمعات في الاردن والمغرب ومصر وتونس، وهناك الكثير من القيادات تركت التنظيم.

ولفت إلى أن التنظيم تلقى ضربة كبيرة في مصر، وهذه الضربة جعلته يتساقط في باقي الدول، خلاف أن بعض الدول الاوربية بدأت تجرم شعارات الجماعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر حركة الاخوان تونس الاخوان

أخبار تهمك

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موعد الإعلان عن أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعة و 25 دقيقة

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول صور لحفل زفاف حمدي فتحي نجم الأهلي

منذ 39 دقيقة

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ 18 دقيقة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عرض العين الإماراتي لضم نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 8 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ماهر فرغلي: الغرب استخدم "الإخوان" في تفتيت المنطقة

ماهر فرغلي يكشف خطة الإخوان الإرهابية للحرب على الدولة المصرية

ماهر فرغلي: السيسي أصبح كابوسا لجماعة الإخوان

ماهر فرغلي: "جوجل" أغلق تطبيق خاص بمركز للقرضاوي يدعوا للطائفية

باحث: الإخوان أباحوا المثلية الجنسية والخمر للحفاظ على مراكزهم بأوروبا (فيديو)

ثروت الخرباوي: قطر سرطان هذه المنطقة.. ويجب استئصالها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

05:08 م

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

07:05 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

02:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان