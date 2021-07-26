شاهد.. أول صور لحفل زفاف حمدي فتحي نجم الأهلي

يحتفل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحفل زفافه اليوم الخميس بأحد فنادق التجمع الخامس.

وحصل الفجر الرياضي على الصور الأول من حفل زفاف متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان حمدي فتحي قد تغيب عن مباراة الأهلي بالأمس أمام الإنتاج الحربي وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني من أجل التجهيز لحفل زفافه.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان يوم الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.







