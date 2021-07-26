Advertisements

شاهد.. أول صور لحفل زفاف حمدي فتحي نجم الأهلي

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

يحتفل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحفل زفافه اليوم الخميس بأحد فنادق التجمع الخامس.

 

وحصل الفجر الرياضي على الصور الأول من حفل زفاف متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

 

وكان حمدي فتحي قد تغيب عن مباراة الأهلي بالأمس أمام الإنتاج الحربي وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني من أجل التجهيز لحفل زفافه.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان يوم الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.


لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.


أخبار تهمك

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ أقل من ساعة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ يوم

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ ثلث ساعة

عاجل.. موعد الإعلان عن أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعة و 27 دقيقة

شاهد.. أول صور لحفل زفاف حمدي فتحي نجم الأهلي

منذ 41 دقيقة

تفاصيل عرض العين الإماراتي لضم نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 7 ساعات

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

05:08 م

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

07:05 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

02:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان