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عاجل| الرئيس التونسي: "نفذ الصبر.. وبلغنا حدًا غير مقبولًا"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الأوضاع بلغت حدًا لم يعد مقبولًا في كل مؤسسات الدولة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأضاف الرئيس التونسي، خلال كلمته التي ألقاها،: "أدعو إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات والتصريحات والشائعات".

وتابع "سعيد"،: "نفذ الصبر بالرغم من التحذير تلو الآخر".

وكان أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، فرمانًا بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

كما أصدر فرمانًا بتجميد كافة السلطات بالبرلمان على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، بعد الانتهاء من الاجتماع الذي عقده رئيس تونس مع القيادات العسكرية والأمنية فى قصر قرطاج لبحث تطورات الوضع فى البلاد.

يأتي ذلك بعدما اقتحم متظاهرون تونسيون، يوم الأحد، مقرات حركة النهضة الإخوانية، في مدن توزر، والقيروان، وسوسة.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، وأسقطوا اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادي برحيل الإخوان وزعيمهم في تونس، راشد الغنوشي، عن الحكم.

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