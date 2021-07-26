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ناجية فهمي تكشف عن حالة الطفل "ريان"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة ناجية علي فهمي، مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، تفاصيل حالة ريان أول طفل مصاب يضمور العضلات حصل على العلاج الجيني، حيث حصل "ريان" على الحقنة قبل أن يكمل عامه الثاني بيومًا واحدًا.

وأشارت "فهمي"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه تم حقن "ريان" منذ 4 أشهر، وبدات بالفعل تظهر عليه علامات التحسن في الوظائف الحركية، معلقة: "ريان هيكون فاتحة الخير على أطفال مصر كلهم"، لافتة إلى انه تم تشخيص حالة ريان وعمره 6 أشهر.

واوضحت أنه سيتم تقييم الحالة بعد مرور 6 أشهر، وهم لا ينتظرون تحسن كبير قبل مرور هذه المدة، مضيفة أنه كلما حصل الطفل المصاب بضمور العضلات على الحقنة مبكرا كلما كانت نتيجة التحسن أفضل.

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