



اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الاول برقم الجلوس والاسم عبر لينك البوابة الالكترونية للتعليم الفني









تتجهز وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الاول برقم الجلوس والاسم عبر لينك البولة الالكترونية للتعليم الفني.





ومن المقرر، أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بجميع نوعياتها بالدور الأول، عبر موقع الوزارة الرسمي، خلال أيام، وبحد أقصى نهاية الأسبوع الحالي، من ثم إعلانها في المدارس.





كما تعلن وزارة التربية والتعليم، نتيجة دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك لأول دفعة تتخرج هذا العام في هذه النوعية من المدارس، على مستوى الجمهورية.





وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، أن هناك إجراءات واحتياطات صحية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين تمت في أثناء تأدية امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2021.













وأضاف مجاهد: تم التنبيه مشددًا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبا بكل لجنة فرعية من داخل لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢١، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، لافتًا إلى أنه تم توزيع المعدات على المديريات بالفعل كما ارسلت في خطابات دورية لمديري المديريات.





وأشار نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إلى إتمام عمل تعقيم المدارس واللجان وقياس يومي لدرجات الحرارة لكل الطلاب والمعلمين، بلجان الدبلومات الفنية.





كما تم اتخاذ ما يلزم من احتياطات إضافية لمنع تجمع أولياء أمور الطلاب أمام لجان الامتحانات.





ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





وأدى الطلاب الامتحانات داخل 3081 لجنة امتحانية مقسمة كالتالى (1506 صناعي - 1196 تجاري - 288 زراعي - 91 فندقي).

















ومن جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الضوابط المنظمة لامتحان صفوف النقل بالمدارس الفنية بنوعياتها والزمن المحدد لعقد الامتحان لكل مادة دراسية للدور الثاني 2021. جاء ذلك عبر خطاب موجه للمديريات للتشديد على الاجراءات الوقائية والاحترازية للمتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2020/2021.





رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021

يمكنكم الآن الحصول على رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 لجميع الطلاب والطالبات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي )، من خلال الرابط التالي ( اضغط هنـــــــــــا ) البوابة الالكترونية للتعليم الفني.





خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 باسم ورقم الجلوس

خطوات بسيطة تمكن الطالب من الحصول على درجات نتيجة الدبلومات الفنية من موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي :





1- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (اضعط هنـــــــــا).





2- اضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.





3- اختيار نوع الدبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة أو فندقي.





4- اختيار نظام التعليم 3 سنوات أو 5 سنوات.





5- تسجيل بيانات الطالب الذي يرغب الحصول على النتيجة.





6- تسجيل اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة بها الطالب.





7- تسجيل رقم جلوس الطالب.





8- الضغط على الإستعلام عن النتيجة لتظهر الدرجات الطالب في والمجموع الكلي والنسبة المئوية.