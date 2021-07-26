مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة تسجل هبوطا حادا في يونيو





هوت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في يونيو وجرى تعديل المبيعات للشهر السابق إلى وتيرة أضعف من القراءة الأولية، وهو ما يشير إلى أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم وسط زيادة كبيرة في الأسعار يقودها نقص حاد في المعروض من العقارات.





وقالت وزارة التجارة الأميركية الاثنين 26 يوليو، إن مبيعات المنازل الجديدة هبطت 6.6% إلى معدل سنوي قدره 676 ألف وحدة الشهر الماضي.





وعدًلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر مايو بالخفض إلى 724 ألف وحدة بدلا من القراءة الأولية البالغة 769 ألف وحدة.





وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغيرة من مبيعات المساكن الأمريكية، 3% إلى معدل قدره 800 ألف وحدة في يونيو.