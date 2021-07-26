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أحمد موسى يهنئ هداية ملاك وسيف عيسى: مصر والعرب فرحانين بيكم (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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هنأ الإعلامي أحمد موسى، هداية ملاك وسيف عيسى، لاعبي مصر للتايكوندو، بعد حصولهما على ميداليتين برونزيتين.

وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "شوفوا فرحة الشعب المصري، والدول العربية بيكم، بعد رفع علم مصر في أولمبياد طوكيو".

وأشاد بأداء هداية ملاك قائلا: "قدمت أداء عبقريا، أمام لاعبة أمريكية قوية جدا"، مضيفا: "سيف عيسى قدم مباراة قوية أيضا أمام بطل النرويج ليحصد الميدالية في الشوط الثالث".

وعرض موسى فيديو يظهر تشجيع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لسيف عيسى وهو يردد "مصر يا سيف".

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