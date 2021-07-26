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تفاصيل عرض العين الإماراتي لضم نجم الأهلي

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أخر تطورات صفقة انتقال المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إلى العين الإماراتي.

 

وقال المصدر إن نادي العين الإماراتي متمسك بالتعاقد مع اللاعب المالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأضاف المصدر بأن العين مستعد لدفع 4.5 مليون دولار مقابل الحصول على خدمات أليو ديانج والذي يقدم مستويات مميزة مع الأهلي.

 

وتابع المصدر بأن مسؤولو نادي العين تحدثوا مع اللاعب المالي وأغروه براتب 1.5 مليون دولار سنويًا للموافقة على الانتقال لصفوف النادي.

 

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لن يوافق على رحيل ديانج بهذا المقابل المادي الذي عرضه العين ويتطلع إلى زيادته خاصة وأن ديانج يعتبر واحدًا من أبرز الأسماء في الفريق الأحمر.

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