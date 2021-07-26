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ترشيح 3 مدربين لقيادة سلة الأهلي

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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استقر رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، على ترشيح ثلاثة مدربين لتولي مهمة الفريق الأول لكرة «السلة رجال».. الأول الصربي ميودراج بيرزيتش، والثاني الإسباني أوجستي، المدير الفني السابق للزمالك، والذي أنهى تعاقده ورحل منذ فترة، والثالث مصريا.

 ويقوم عبدالقادر باستيضاح بعض الأمور الخاصة بالمدربين الثلاثة قبل اختيار أي منهم للتعاقد معه، وسوف يعلن مدير النشاط الرياضي عن المدرب الذي وقع عليه الاختيار خلال الـ48 ساعة المقبلة ليبدأ مهمته مع الفريق.

وكان  النادي الأهلي قد وجه الشكر في وقت سابق إلى ماريو بالما، عقب نهاية تعاقده مع النادي بنهاية شهر يونيو الماضي.

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