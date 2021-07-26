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قائد غواصين الخير لـ"الفجر": هدفنا جعل شواطئ مصر بلا غرقى

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
محمد رجب
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قال الكابتن  إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، الذي يعمل على إنقاذ الغرقى أو انتشال جثثهم من خلال تطوعهم لمساعدة منقذي شواطئ الإسكندرية وقوات الإنقاذ النهري، إن مبادرة "مصر بلا غرقى" تهدف إلى توعية الشباب والمواطنين بمهارات عملية الإنقاذ، وفي الوقت ذاته تستهدف الحد من حوادث الغرق.

وأضاف المالحي في تصريحات لـ"الفجر"، أن الأمم المتحدة قد أعلنت عن وفاة أكثر من 2 مليون شخص بالغرق، وكانت أكثر هذه النسبة من افريقيا، لذلك تم جعل يوم الخامس والعشرون من يوليو من كل عام هو يوم بلا غرقى في مختلف دول العالم.

وتابع أن للإسكندرية نصيبها من هذه المبادرة، حيث تم إختيار شاطئ إيناس حقي "أبو هيف" سابقا، وتم من خلال فريق من الطلاب المتطوعين إقامة المبادرة التي تهدف إلى وضع مشهد تمثيلي عن وجود حالات غرقى في المياه، وكيفية تعامل المتواجدين على الشاطئ معها من خلال أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية.

هذا وتستعد وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الادارة العامة للقاعدة الشعبية" لإقامة احتفالیة كبرى بمنطقة الغوص والإنقاذ بالاسكندرية یوم الجمعة المقبل فى اطار فاعلیات مبادرة مصر بلا غرقى والتي تأتى ضمن اھتمام فخامة الرئیس عبد الفتاح السیسي رئیس الجمھوریة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزیر الشباب والریاضة وعدد من الوزراء والمحافظین المعنیین بالمبادرة، وبعض رجال الأعمال والشركات الراعیة، وحوالى 500 فرد للإعلان عن الكود الخاص لعوامل الأمن والسلامة بالمسطحات المائية " حمامات السباحة والشواطئ".

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