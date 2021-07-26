نسرين طافش مطلوبة على جوجل والسبب "عملاق"

تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش اليوم الاثنين بالموافق الـ26 من يوليو 2021، تريند محرك البحث الأشهر جوجل عقب ظهورها رفقة "عملاق".





نسرين طافش





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجمة باسمين طافش نشرتها على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديدوهات الشهير "إنستجرام".





نسرين طافش رفقة شاب





وشاركت نسرين طافش صورة لها برفقة شاب "عملاق" على حسابها عبر "إنستجرام" معلقةً: "بتتذكرو حسونة ابن أختي عملاق العيلة.. كبر وصار شيخ الشباب.. ولسا عم يطول حبيبي الله يسعدك ويحميك يا شهم يا محب يا ألذ وأهضم شب".





أعمال نسرين طافش الدرامية

وقدمت نسرين طافش آخر أعمالها في موسم رمضان 2021، من خلال مسلسل "المداح" الذي قام ببكولته المطرب حمادة هلال، وبمشاركة أحمد بدير، خالد سرحان، ومحمد عز.





آخر أفلام نسرين طافش





كما شاركت نسرين طافش في فيلم "نادي الرجال السري" والذي كان آخر اعمالها السينمائية بجانب كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني وغادة عادل وبيومي فؤاد ودينا فؤاد.





صور نسرين طافش





ونشرت نسرين طافش صورا لها خلال إجازتها الصيفية والتي قضتها في المالديف، وتسببت في إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



