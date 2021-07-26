Advertisements

نسرين طافش مطلوبة على جوجل والسبب "عملاق"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:33 م
نسرين طافش
نسرين طافش
Advertisements
تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش اليوم الاثنين بالموافق الـ26 من يوليو 2021، تريند محرك البحث الأشهر جوجل عقب ظهورها رفقة "عملاق".

نسرين طافش

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجمة باسمين طافش نشرتها على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديدوهات الشهير "إنستجرام".

نسرين طافش رفقة شاب

وشاركت نسرين طافش صورة لها برفقة شاب "عملاق" على حسابها عبر "إنستجرام" معلقةً: "بتتذكرو حسونة ابن أختي عملاق العيلة.. كبر وصار شيخ الشباب.. ولسا عم يطول حبيبي الله يسعدك ويحميك يا شهم يا محب يا ألذ وأهضم شب".

أعمال نسرين طافش الدرامية
 
وقدمت نسرين طافش آخر أعمالها في موسم رمضان 2021، من خلال مسلسل "المداح" الذي قام ببكولته المطرب حمادة هلال، وبمشاركة أحمد بدير، خالد سرحان، ومحمد عز.

آخر أفلام نسرين طافش

كما شاركت نسرين طافش في فيلم "نادي الرجال السري" والذي كان آخر اعمالها السينمائية بجانب كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني وغادة عادل وبيومي فؤاد ودينا فؤاد.

صور نسرين طافش

ونشرت نسرين طافش صورا لها خلال إجازتها الصيفية والتي قضتها في المالديف، وتسببت في إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نسرين طافش صورة نسرين طافش الفنانة نسرين طافش السورية أفلام نسرين طافش

أخبار تهمك

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ يوم

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 4 ساعات

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ أقل من ساعة

تفاصيل عرض العين الإماراتي لضم نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعة و 27 دقيقة

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. أول صور لحفل زفاف حمدي فتحي نجم الأهلي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

نسرين طافش ترد على شائعة وفاة كريم عبدالعزيز بصورة

بفستان أوف شولدر.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها على "انستجرام"

على البحر.. أبرز ظهور لـ نسرين طافش عبر "انستجرام"

على طريقتها الخاصة.. نسرين طافش تحتفل بيوم العلم الإماراتى

نسرين طافش تهنئ جمهورها بالعام الميلادي الجديد 2021

نسرين طافش تكشف سبب ارتداء الحجاب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

05:08 م

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

07:05 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

02:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان