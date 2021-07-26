وزير الطاقة السودانى: نستهدف زيادة الإنتاج النفطي فى المرحلة المقبلة

أكد وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد، أنه يركز على زيادة الإنتاج النفطي في المرحلة المقبلة، لافتا إلى وجود مشروعات كبيرة لزيادة وتحسين الإنتاج النفطي.





وحث وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد، خلال زيارته شركات عاملة في مجال النفط، اليوم الإثنين، العاملين في المؤسسة السودانية للنفط والشركات العاملة في البترول على العمل بخطى ثابتة لتحقيق هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في زيادة الإنتاج النفطي.





وأشار وزير الطاقة والنفط السوداني، المهندس جادين علي عبيد، إلى انفتاح السودان على العالم والتحلل من القيود التي فرضتها سياسات النظام البائد، مؤكدًا السعي لنهاية معاناة العاملين في حقول البترول.





وشدد وزير الطاقة والنفط السوداني، على أن النفط يمثل أكبر مصدر اقتصادي للبلاد وبزيادة الإنتاج تتحقق التنمية المنشودة.





وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد، أن حكومة السودان رفعت أسعار الوقود للمرة الأولى منذ رفع الدعم.





وقال علي عبيد، في حديث لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس: "هذه الزيادة الطفيفة في الأسعار جاءت وفق التقييم الشهري لأسعار البنزين والديزل، وقد تمت وفق الأسعار العالمية".





وأضاف: "إذا انخفض السعر العالمي الشهر المقبل، سيتم خفض الأسعار، وهذه سياسة تطبق في معظم دول العالم".





وارتفع سعر البنزين من 290 جنيها سودانيا للتر إلى 320 جنيها، في حين صعد سعر الديزل إلى 305 جنيهات للتر من 285 جنيها، حسبما نقلت "رويترز" عن شاهد.





وحرر السودان أسعار البنزين والديزل بالكامل في يونيو، بما يتماشى مع إصلاحات يراقبها صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تضاعف الأسعار تقريبًا على الفور.





ونتيجة للإصلاحات سمح للسودان بالسعي إلى تخفيف أعباء الديون الخارجية البالغة 56 مليار دولار في وقت سابق من الأسبوع الجاري.



