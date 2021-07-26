الصحة تكشف أخبار سارة عن مبادرة الرئيس لعلاج مرضى ضمور العضلات

أعلن الدكتور هاني الطاهر، عضو اللجنة العلمية العليا لعلاج مرضى ضمور العضلات بوزارة الصحة، أنه سيتم البدء في حقن الأطفال المصابون بضمور العضلات ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج مصابي ضمور العضلات قريبا، معلقا: "في خلال أيام".



وأشار "الطاهر"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن تحضير الحقنة من الشركة يستغرق وقتا وهو ما يتطلب تجهيز طفل طفل للحصول على الحقنة، لافتا إلى أن هناك لجان فرعية في المحافظات لاستقبال الحالات وفحصها لتقييم الحالة.



وأضاف أنه كلما كان سن الطفل المصاب صغيرا كلما كانت استجابته أفضل للعلاج، مشددا على أهمية أن يكون لدى الأسر وعي بالمرض لاكتشافه مبكرا ومن ثم البدء في العلاج فورا.

