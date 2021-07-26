Advertisements

الصحة تكشف أخبار سارة عن مبادرة الرئيس لعلاج مرضى ضمور العضلات

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعلن الدكتور هاني الطاهر، عضو اللجنة العلمية العليا لعلاج مرضى ضمور العضلات بوزارة الصحة، أنه سيتم البدء في حقن الأطفال المصابون بضمور العضلات ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج مصابي ضمور العضلات قريبا، معلقا: "في خلال أيام".

وأشار "الطاهر"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن تحضير الحقنة من الشركة يستغرق وقتا وهو ما يتطلب تجهيز طفل طفل للحصول على الحقنة، لافتا إلى أن هناك لجان فرعية في المحافظات لاستقبال الحالات وفحصها لتقييم الحالة.

وأضاف أنه كلما كان سن الطفل المصاب صغيرا كلما كانت استجابته أفضل للعلاج، مشددا على أهمية أن يكون لدى الأسر وعي بالمرض لاكتشافه مبكرا ومن ثم البدء في العلاج فورا.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 7 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ يوم

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 4 ساعات

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ نصف ساعة

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يدعم عبد الحفيظ بهذه الطريقة

منذ 13 دقيقة

تفاصيل عرض العين الإماراتي لضم نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ 38 دقيقة

عاجل.. موعد الإعلان عن أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. أول صور لحفل زفاف حمدي فتحي نجم الأهلي

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

08:46 م

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

05:08 م

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

08:37 م

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

07:05 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان