خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

لا يزال يسعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للتعاقد مع الموزيمبيقي لويس ميكيوسيني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيمبا التنزاني، بالموسم الجديد.

وكان النادي التنزاني، طالب الحصول على مبلغ مليون و 500 ألف دولار، من أجل الموافقة على رحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن النادي الأهلي يرفض المبلغ المطلوب حتى الآن، ويحاول تقليل المطالب إلى مليون دولار.

وأضاف: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لا يزال في حالة مفاوضات مكثفة مع الجانب التنزاني، حيث أوصل تمسك ناديه بالمليون دولار فقط دون دفع أي مبالغ أخرى".

وتابع: "مدير التعاقدات أبلغ سيمبا، بأنه في حال عدم الموافقة سوف يتم التوجه إلى بدائل أخرى وسيتم صرف النظر عن التوقيع مع اللاعب بصفة رسمية".

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن ميكيوسيني رفض عرضًا مقدمًا من نادي كايزر شيفز الجنوب إفريقي وصيف دوري أبطال إفريقيا الأخيرة، وتمسك بارتداء قميص النادي الأهلي، بالموسم الجديد.