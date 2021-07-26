الإعدام شنقًا لعاطل قتل شخص عمدًا في الإسكندرية



وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة قررت، إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وبعد أخذ رأي فضيل مفتي الديار المصرية أصدرت حكمها علي المتهم.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد رفعت أحمد، والمستشار شريف السيد جبر، وسكرتير الجنايات محمد أحمد البغدادي، بالإعدام شنقا للمتهم "م.ص.ع"، لإتهامه بقتل المجني عليه "ع.م.م".تعود الواقعة في القضية رقم 16663 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بقيام المتهم بطعن المجني عليه، وقتله بأحد شوارع دائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، أنه خلال قيادة المتهم "م.ص.ع" سائق توك توك، أبصر المجني علية "ع.م.م" مترجلا بالطريق العام، فقام بطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض سكين استقرت في أنحاء متفرقة من جسده، أودت بحياته.وتبين من التحقيقات، أن المتهم قتل المجني عليه، إثر خلاف سابق بينه وبين أهلية المجني عليه، وعلى إثرها قتل المجني عليه، وآخر شقيق المتهم، وتم الحكم عليه في تلك القضية المقيدة برقم 58353 لسنة 2015 واقضي المجني المدة وخرج وكان المتهم محبوس على ذمة قضايا أخري، وعند خروجه من السجن أخذ بثأر أخيه وقتل المجني عليه.