حبس طبيب المنصورة الذي قتل زوجته بـ11 طعنة 4 أيام

أصدرت نيابة ثاني المنصورة اليوم، قرارا بحبس الطبيب المتهم بقتل زوجته الطبيبة ياسمين حسن بـ١١ طعنة غادرة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





وكانت استمعت نيابة ثان المنصورة اليوم لاقوال محمود مجدي الطبيب قاتل زوجته ياسمين حسن غدرا بـ١١ طعنه، واعترف الزوج بارتكاب الواقعة.





وأكد المتهم أنه طعنها في ساعة شيطان من الظهر بطعنتين واستكملت باقي الطعنات دون وعي.





ومن جانبه طالب المهندس إبراهيم يوسف عم الطبيبة ياسمين ضحية القتل غدرا على يد زوجها بـ ١١ طعنة بالقصاص العاجل، وذلك عقب إلقاء القبض على المتهم بمكان هروبه بالإسكندرية.





وقال عم الطبيبة إنها فتاة في ريعان شبابها ٢٦ سنة طبيبة تم قتلها بدم بارد وتيتم ٣ أطفال، مقدما كل الشكر والتقدير لرجال الشرطة علي جهودهم في ضبط المتهم



