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"لينك شغال".. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:42 م
نتيجة الدبلومات الفنية 2021
نتيجة الدبلومات الفنية 2021
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يبحث الكثيرون عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، اليوم الاثنين الموافق الـ26 من يوليو عام 2021، تزامنا مع قرب الإعلان عن النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وتصدرت نتيجة الدبلومات الفنية 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب إعلان الوزارة موعد ظهور النتيجة، وآلية الحصول على النتائج التي قررت إتاحتها عبر البوابة الرسمية للدبلومات الفنية.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية طرق الحصول على  نتيجة الدبلومات الفنية 2021  وبالخطوات في السطور التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالضغط "هنـــــــا".

اختيار الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

تحديد نوع الدبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة أو فندقي.

تحديد نظام التعليم 3 سنوات أو 5.

إدخال بيانات الطالب الذي يبحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

تحديد اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

وضع رقم جلوس الطالب.

نختار الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

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