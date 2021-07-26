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خبير: جهود "السيسي" ساهمت في الترويج للقطاع السياحي(فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عادل المصري، مستشار وزارة السياحة بالخارج سابقًا، إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات في قطاع السياحة والسعي لرفع كفاءة الخدمات داخل الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية وتأمين المطارات ساهم بشكل كبير في جذب السياحة الروسية واتخاذ القرار بعودتها إلى مصر مرة أخرى، خاصة وأن السياحة الروسية تحتل نسبة كبيرة من السياحة في مصر.

وأضاف "المصري"، خلال لقائه مع الاعلامي محمد فاروق؛ في برنامج "السياحة والناس"، المذاع على قناة “الحدث اليوم"، أن مدينة شرم الشيخ والغردقة قاموا بتجهيزات واستعدادات كثيرة لاستقبال السياح الروس، والحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، حفاظا علي صحة السائحين وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأشاد مستشار وزارة السياحة بالخارج سابقًا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة السياحة لتطوير القطاع السياحي والترويج له، نظرا لأن قطاع السياحة يُعد من أهم القطاعات التي تؤثر على الاقتصاد وتساعد في توفير العملة الصعبة ومصدر مهم للدخل القومي، فضلا عن حرصه على تعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية وجعل مصر مقصد سياحي جذاب.


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