عاجل.. الرئيس التونسي يوجه رسالة لـ شعبه

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال كلمة ألقاها لشعبه اليوم: "من يقول إن قرارتنا "انقلاب" فليراجع دروسه في القانون"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وأكد "سعيد"، أن القرارات التي اتخذها كانت بناءً على الدستور، منوهًا بأن هناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل.





وتابع الرئيس التونسي،: "نطمئن التونسيين أن الدولة قائمة ولا مجال للتعدي عليها".









وكان أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، فرمانًا بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.





كما أصدر فرمانًا بتجميد كافة السلطات بالبرلمان على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، بعد الانتهاء من الاجتماع الذي عقده رئيس تونس مع القيادات العسكرية والأمنية فى قصر قرطاج لبحث تطورات الوضع فى البلاد.





يأتي ذلك بعدما اقتحم متظاهرون تونسيون، يوم الأحد، مقرات حركة النهضة الإخوانية، في مدن توزر، والقيروان، وسوسة.





وتجمع المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، وأسقطوا اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادي برحيل الإخوان وزعيمهم في تونس، راشد الغنوشي، عن الحكم.



















