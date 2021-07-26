عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

قال أشرف فرحات المحامي، إنه تم القبض على "ياسمين عبدالرازق"، المعروفة إعلاميًا بـ"كائن الهوهوز".





وأوضح فرحات أنه تم إلقاء القبض عليها والشاب أسامة المدعي أنه زوجها منذ قليل حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم بمحافظة الإسكندرية.





وكشف المحامي أشرف فرحات، صاحب البلاغ المقدم ضد "ياسمين عبدالرازق الفولي" والمعروفة إعلاميًا "بكائن الهوهوز"، عن تفاصيل وملعومات جديدة حول الفتاة والبلاغ، موضحًا أن عمرها حوالي ٣١ سنة، وأن زوجها طلقها منذ أكثر من شهر وعشرة أيام بسبب سلوكها مشددًا على أن أهل الفتاة من الصعيد ولا يرضون عما تفعله، وأن اختها هي التي تواصلت معه للكشف عما تفعله "ياسمين" وتقديم بلاغ ضدها.





وأوضح "فرحات" في تصريحات خاصة إلى "الفجر" أن الشاب الذي يظهر مع الفتاة في مقاطع الفيديو أصغر منها ويبلغ من العمر ٢١ عامًا، وهو يدعى "أسامة" وليس زوجها.





وشدد على أن الفتاة تعيش في منطقة العجمي الهانوفيل وهي أم لطفلين، وهاربة من محل سكنها والمباحث تبذل قصار جهدها للوصول إليها هى ومن معها، مؤكدًا أن أسرتها بالكامل يتبرؤن منها.





وتقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ الكتروني عبر صفحة النائب العام ضد الحساب الملقب "بكائن الهوهوز" وهو حساب يعرض من خلاله أحد الأشخاص فيديوهات له وزوجته حال تلفظهما ألفاظا وإيحاءات جنسية لكسب الأموال.



