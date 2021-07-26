الرئيس التونسي: الإخوان نهبوا ثروات الشعب.. وتونس ليست لقمة سائغة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن قراراته بتجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة جاءت بموجب الدستور وليست انقلابا.



وشدد الرئيس التونسي، في تصريحاته لـ قناة "الغد"، على أنه لن يسمح إسالة قطرة دم واحدة، وأن من يشهر سلاحا في وجه التونسيين سيواجه بالسلاح.



وأكد أنه لن يترك تونس لقمة سائغة للتلاعب بها من قبل هذه الفئة كما تلاعبوا بها طيلة سنوات كثيرة، موضحا أن هناك بعض الأوضاع الأمنية يعرفها الشعب التونسي.



وأشار الرئيس التونسي، إلى أنه تم نهب ثروات الشعب التونسي من قبل المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، مشددا على أن الشعب التونسي كان لا يجد قطرات ماء الشرب.

