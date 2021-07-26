عادل المصري: السياحة من أكثر القطاعات تأثرًا بكورونا

قال الدكتور عادل المصري، مستشار وزارة السياحة بالخارج سابقًا، إن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسية المولدة للنقد الأجنبي للدولة من خلال متحصلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة المقاصد السياحية بمصر.وأضاف "المصري"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "السياحة والناس"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن قطاع السياحة يسهم بصورة فاعلة في توليد القيمة الـمضافة وفي توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات والأنشطة المرتبطة والمتداخلة معه، فضلًا عن الدور المهم الذي يلعبه القطاع في توسعة رقعة المعمور المصري بسبب انتشار المقاصد السياحية في مناطق متعدّدة ومترامية صارت مراكز مُهِمة للجذب السياحي.وتابع: "قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تتأثر بتداعيّات الأحداث الدولية والإقليمية والمحلية، وآخرها أزمة جائحة كورونا، والتى تأثر بها العاملون بالقطاع تأثرًا كبيرًا، مؤكدًا على الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة المصرية تهدف تقليل الآثار السلبية لأزمة فير وس كورونا على القطاع السياحي.