تعيين أول حاكمة عامة من السكان الأصليين في كندا خلفًا لجولى باييت

أدت ماري سايمون، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية، لتصبح رسميًا أول حاكمة عامة في كندا من السكان الأصليين في حفل أقيم في مبنى مجلس الشيوخ في أوتاوا.





وعين رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، سايمون- وهي من قبيلة إينوك من كوجواك من السكان الأصليين في شمال شرقي كيبيك- لشغل المنصب في وقت سابق من هذا الشهر.





والحاكم العام هو ممثل ملكة كندا ويعمل كرئيس للدولة، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، لكن موافقة الحاكم العام هي الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح مشروع القانون الفيدرالي قانونًا نافذًا.





وستكون سايمون مسئولة أيضًا عن حل البرلمان قبل الانتخابات وقراءة خطاب العرش الذي يحدد جدول الأعمال التشريعي للحكومة قبل بدء أي جلسة برلمانية جديدة.





وحلت سايمون محل جولي باييت، التي استقالت في يناير الماضي، بعد تقرير يدين مناخ العمل في "ريدو هول"، مقر الحاكمة العامة في العاصمة الفيدرالية أوتاوا، لتصبح الحاكم العام الـ30 في تاريخ البلاد.



