Advertisements

تعيين أول حاكمة عامة من السكان الأصليين في كندا خلفًا لجولى باييت

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
أ ش أ
Advertisements
 أدت ماري سايمون، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية، لتصبح رسميًا أول حاكمة عامة في كندا من السكان الأصليين في حفل أقيم في مبنى مجلس الشيوخ في أوتاوا.
 

وعين رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، سايمون- وهي من قبيلة إينوك من كوجواك من السكان الأصليين في شمال شرقي كيبيك- لشغل المنصب في وقت سابق من هذا الشهر.
 

والحاكم العام هو ممثل ملكة كندا ويعمل كرئيس للدولة، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، لكن موافقة الحاكم العام هي الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح مشروع القانون الفيدرالي قانونًا نافذًا.
 

وستكون سايمون مسئولة أيضًا عن حل البرلمان قبل الانتخابات وقراءة خطاب العرش الذي يحدد جدول الأعمال التشريعي للحكومة قبل بدء أي جلسة برلمانية جديدة.
 

وحلت سايمون محل جولي باييت، التي استقالت في يناير الماضي، بعد تقرير يدين مناخ العمل في "ريدو هول"، مقر الحاكمة العامة في العاصمة الفيدرالية أوتاوا، لتصبح الحاكم العام الـ30 في تاريخ البلاد.

أخبار تهمك

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

شاهد.. أول صور لحفل زفاف حمدي فتحي نجم الأهلي

منذ 41 دقيقة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ يوم

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل عرض العين الإماراتي لضم نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ أقل من ساعة

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ ثلث ساعة

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد الإعلان عن أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعة و 27 دقيقة

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

05:08 م

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

07:05 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

02:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان