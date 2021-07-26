غدًا.. الكويت تلغي قرار إغلاق الأنشطة التجارية في الثامنة مساءً

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح، رئيـس مجلس الوزراء.





وبحث مجلس الوزراء، توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق بشأن تحديد مواعيد إغلاق الأنشطة التجارية في 8 مساء، وذلك اعتباراً من يوم غداً الثلاثاء، وفقاً لتغريدادات على حساب مجلس الوزراء.





وقرر المجلس، فتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها بما فيها إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية.





كما أقر المجلس، فتح كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال، اعتباراً من يوم الأربعاء مطلع سبتمبر المقبل.