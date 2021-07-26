موسم العمرة 2021.. الإجراءات الاحترازية المتبعة وشروط دخول المعتمرين وتكلفة الرحلة

يعتبر موسم العمرة 2021 من المواسم ذات الأهمية الكبيرة لجميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، حيث منعت جائحة كورونا الكثيرين من إقامة تلك الشعيرة الغالية على قلب كل مسلم، قبل أن تقرر المملكة العربية السعودية استئناف رحلات العمرة.





بدء موسم العمرة 2021





وأعلنت المملكة العربية السعودية بدء موسم العمرة 2021 مع إمكانية الحجز عبر تطبيق "اعتمرنا" تيسيرا على ضيوف الرحمن المعتمرين الراغبين في تأدية تلك الشعيرة وإحياء سنة النبي "ص".





ضوابط موسم العمرة 2021





ويتساءل الكثيرون عن ضوابط موسم العمرة 2021 ولاسيما أنه يأتي في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لضمان سلامة المعتمرين والحفاظ عليهم.





موعد بدء موسم العمرة 2021





وأعلنت وزارة الحج زالعمرة السعودية مختلف دول العالم الإسلامي ببدء موسم العمرة 2021 وفق مجموعة من الضوابط العامة، والإجراءات الاحترازية المشددة.





الإعلان عن موسم العمرة 2021





ومن المقرر أن تعلن كل دولة شروط موسم العمرة 2021 الخاصة للراغبين في تأيتها، تتضمن التطعيم بلقاحات كورونا المعتمدة من قبل المملكة، حيث لم تعتمد المملكة لقاحي سينوفارم وسينوفاك حتى الآن.





إجراءات وشروط موسم العمرة 2021





تقديم شهاة صحية أو ما يفيد بسلامة المعتمر وخلوه من الأمراض المزمنة والمعدية.





ألا يقل سن المعتمر عن الـ18 عاماً.





أن يقوم المعتمر والراغب في حضور موسم العمرة 2021 بالحجز عبر شركات السياحة.





أن يكون عدد المعتمرين بالغرفة الواحدة بالفنادق اثنين كحد أقصى.





تخفيض نسبة إشغال أتوبيسات النقل إلى 50%.





إجراء تأمين صحي للمعتمر بالمملكة.





أسعار الحجز في موسم العمرة 2021





وتوقع مختصون مصريون ألا تقل رسوم وتكلفة تأدية موسم العمرة 2021 عن الـ20 ألف جنيه بسبب الشروط الجديدة والإجراءات الاحترازية التي حددتها المملكة العربية السعودية.



