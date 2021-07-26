تمرد تونس: قرارات قيس سعيد أحلى هدية للشعب التونسي

علق الناشط السياسي التونسي، محمد بن نور، مؤسس حركة تمرد تونس، على الأوضاع في البلاد، وقال إن بلاده تعاني تأزم الأوضاع الاقتصادية والصحية، وكانت تشهد غليان خلال الفترة الماضية.



وقال "نور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن الإخوان وحركة النهضة هي المسئولة عن تردى الأوضاع في البلاد.



وتابع:" شاركت في الثورة ضد بن علي، لكن الحق يقال إن كان لديه حكومة ذات كفاءة مقارنة بالإخوان.. وهناك مجموعات حاولت الهروب من تونس صباح اليوم".



وأشار إلى أن قرارات الرئيس قيس سعيد، كانت "أحلى هدية" في عيد الاستقلال للشعب التونسي، وأصابهم بالفرحة العارمة، مؤكدًا أن كل التونسيين شباب وأطفال ونساء وشيوخ احتفلوا فرحًا بقرارات الرئيس قيس سعيد.