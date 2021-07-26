عين شمس.. تكشف الأطفال المسجلين بمبادرة الرئيس لعلاج ضمور العضلات

كشفت الدكتورة ناجية علي فهمي، مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، أنه جاري التفاوض مع عدد من الشركات لتخفيض أسعار أدوية علاج ضمور العضلات لتخفيض أسعار الدواء.



وأشارت "ناجية"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن عدد الأطفال المصابة بضمور العضلات وسجلت بياناتها وصلت إلى 280 طفل، منهم 250 طفل جاهزين للحقن، مضيفة: "الأطفال المصابون بضمور العضلات بتموت بسرعة، ولهذا الأعداد قليلة".



وأضافت أن وزارة الصحة اطلقت 24 مركز لحصر الأطفال المصابين بضمور العضلات، لتقييم الحالة وتحديد هل الطفل سيحصل على العلاج الجيني أو العلاج المعدل للجين.

