بسمة وهبة ترتدي الأحمر تضامنًا مع الشعب التونسي (فيديو)





علقت الإعلامية بسمة وهبة، على الأوضاع التي تشهدها تونس، مؤكدة أن الجيش انحاز للشعب أمام الإخوان، بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التاريخية، موضحة:"أنا لابسة أحمر النهاردة تضامنًا مع الشعب التونسي".وأضافت "وهبة"، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،: "مساء الخير على الشعب التونسي لإنقاذ بلادهم من الجماعة الإرهابية التي قتلت الأخضر واليابس".وواصلت قائلة:"ما حكم الإخوان دولة إلا وأفسدوا فيها، وسرقوها، وباعوها وحرقوها.. الرئيس قيس سعيد، أصدر بالأمس بيان تاريخي يؤكد خلاله انتهاء عصر الإخوان، وقراراته هي الخطوة الأولى للرئيس، ولصالح الشعب التونسي".وذكرت أن الشعب التونسي كان "يغلي" من ممارسات الجماعة الإرهابية، والآن يرد الاعتبار لنفسه.