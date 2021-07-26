بسمة وهبة: أشكر الإخوان على حسن تعاونهم لتدمير أنفسهم

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن الأوضاع التي تشهدها تونس، مؤكدة أن الإخوان لا يعرفون سوى الدم والسلطة، مشددة على أن بيان الرئيس التونسي قيس سعيد شجاع وتاريخي.



وقالت "وهبة"، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،:"أشكر جماعة الإخوان على الغباء والفشل وحسن تعاونها في تدمير نفسها".



وأشارت الإعلامية بسمة وهبة، إلى أن عناصر الجماعة الإرهابية ألقت شاب تونسي من فوق مقر حزب النهضة الإخواني".

