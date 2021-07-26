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اللجنة الأولمبية: فوز هداية وسيف بالبرونزية مجرد بداية (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن ما حدث بتتويج هداية ملاك بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للسيدات وسيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للرجال ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو كان البداية لكن القادم سيكون أفضل بكثير.

وأضاف حطب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللاعبة هداية، كانت مصرة على الفوز، وكانت تحمل بلدها في قلبها وأنه من المتوقع إحراز تقدم في ألعاب الجودو والمصارعة والكاراتيه والخماسي، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية تعلم جيدا ما هي الألعاب الذي يستطيع المنتحب حصد جوائز بها.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية أنه يوجد ألعاب لا يمكننا إحراز ميداليات بها مثل تنس الطاولة، لافتا إلى أن الألعاب الصعبة والتي لم تحقق فيها مصر مكاسب هي التي بدأت خلال افتتاح طوكيو 2020.

وأردف "حطب" أن مصر قدمت 5 آلاف دولار للاعبين لهداية وسيف تشجيعا لهما، وتم رفع قيمة مكافأة الميدالية البرونزية 50 %، وأصبحت 750 ألف جنيه تشجيعا لأولدنا، مضيفا أنه تم إعداد اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو على أعلى مستوى.
واختتم رئيس اللجنة الأولمبية حديثه بأن مصر حصدت نصف الميداليات في بطولة التايكوندو في أولمبياد طوكيو، مضيفا أنه راضي عن ما حققته مصر بنسبة 99 %.

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هداية وسيف مصر اللجنة الاوليمبية البرونزية

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