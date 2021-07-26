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"روبي" تتعاقد مع محمد رشيدي علي أغنية "علي سهوه"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعاقدت الفنانه "روبي" مع المنتج محمد رشيدي علي ميني البوم لصيف "٢٠٢١" ويضم الالبوم خمس أغاني يتم طرحهم علي فترات خلال الفتره القادمه.

وقد صرح محمد رشيدي انهم تعاونوا في الالبوم مع عدد من اهم صناع الاغنيه بالوطن العربي
من الشعراء مصطفي حسن وصابر كمال والملحنين بلال سرور ومحمد حمزه ومحمد يحيي والموزعين أحمد عادل وامين نبيل وهاني يعقوب وأحمد ابراهيم.

ويتم طرح اول اغنيه بأسم "علي سهوة" يتم طرحها ه أغسطس القادم من انتاج محمد رشيدي RPMUSIC كلمات صابر كمال والحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل.

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