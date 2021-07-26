



ملخص واهداف مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي في الدوري المصري (2/3) | مباراة دراماتيكية بطلها معلول وبواليا (فيديو)









حقق النادي الاهلي فوزًا صعبًا على نظيره الإنتاج الحربي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس الأحد الموافق 25/7/2021، على ملعب "ستاد الاهلي WE السلام"، في إطار منافسات اللقاءات المؤجلة من الأسبوع الـ24 ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2021/2022.





ملخص واهداف مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي في الدوري

أحرز الهدف الأول للأهلى التونسى على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 37 احتسبها محمد معروف حكم المباراة ضد أحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربى ، وأضاف حسين الشحات ووالتر بواليا الهدفين الثانى والثالث للأحمر ، بينما أحرز هدفى الإنتاج الحربى محمد طارق أبو العز ومصطفى البدرى ، ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 55 نقطة في المركز الثانى بالدورى ، بينما تجمد رصيد العجلات الحربية عند 19 نقطة في المركز الأخير.





في الشوط الاول، سيطر لاعبو الأهلى من بداية الشوط على مجريات المباراة تماما ومال الإنتاج الحربى للزود عن مرماه ببسالة ، وأتيحت عدة فرص للاعبى المارد الأحمر أبرزها تسديدة المالى ديانج في الدقيقة السابعة والتي جاءت فوق المرمى.

عقب الهدف حاول لاعبو الإنتاج الحربى بناء بعض الهجمات لتعويض فارق الهدف إلا أنهم فشلوا بسبب يقظة مدافعى الأهلى حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدف دون مقابل.





وفي الشوط الثاني، جاءت أحداث الشوط الثانى مثيرة من جانب لاعبى الإنتاج الحربى الذين نجحوا في مباغتة لاعبو الأهلى بهجوم قوى أسفر عن هدفين في الدقيقتين 53 و 63 من عمر المباراة عن طريق محمد طارق أبو العز و مصطفى البدري.

لم يرتكن بعدها لاعبو الإنتاج للدفاع وقاموا بشن بعض الهجمات المرتدة على دفاع الفريق الأحمر والذى ظهر بشكل سئ بسبب الأخطاء الفادحة من الثنائى أيمن أشرف وبدر بانون بالإضافة لمحمد هانى وهو ما دفع موسيمانى المدير الفني للفريق لإجراء تغيير للثلاثى من أجل تنشيط الخط الخلفى .

وفى الخمس دقائق الأخيرة من عمر المباراة نجح حسين الشحات من إحراز هدف التعادل للأهلى في الدقيقة 85 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ، ليشن الفريق الأحمر هجوما قويا من كل جنبات الملعب بغية إحراز هدف التقدم والذى استطاع والتر بواليا في الدقيقة 93 من إدراك الهدف الثالث يطلق بعدها حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية اللقاء.









تشكيل مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي في الدوري









وبدأ الاهلي المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: علي لطفي.





خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول.





خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي - محمود كهربا.





خط الهجوم: مروان محسن.









وبدأ الانتاج الحربي المباراة بالتشكيل التالي:-









حراسة المرمى: علاء سلامة.





خط الدفاع: معاذ الحناوي – محمد الشيبيني – طارق أبو العز.





خط الوسط: إبراهيم عبد الخالق – إسلام جابر – هشام محمد – محمد سوستة.





خط الهجوم: مامادو نياسي – مصطفى البدري.









اهداف مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي في الدوري (فيديو)