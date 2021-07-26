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الأهلي يدعم عبد الحفيظ بهذه الطريقة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص النادي الأهلي، على دعم ومساندة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد الهجوم الذي طاله خلال الساعات القليلة الماضية من قبل بعض  جماهير الزمالك.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لعبد الحفيظ مدير الكرة وكتب :"رجل المواقف الصعبة …كمًل ".

ويعتبر سيد عبد الحفيظ واحدًا من أبرز الأسماء التي شغلت منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد طارق سليم وثابت البطل.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان يوم الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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