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ننشر جدول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالتعليم الفنى في محافظة الجيزة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:02 م
امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالتعليم الفنى
امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالتعليم الفنى
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كشف مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والمهندس حمدي السيد مدير عام التعليم الفنى، اليوم الاثنين الموافق 26 يوليو الجاري، عن بدء امتحانات النقل لمراحل التعليم الفنى بمختلف التخصصات للدور الثانى "الصفين الأول والثانى".

امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالتعليم الفنى

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالتعليم الفني بمحافظة الجيزة، خلال الفترة من 1 إلى 12 أغسطس 2021، وذلك بدلا من إجرائها خلال الفترة من 7 إلى 19 أغسطس 2021.

امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالتعليم الفنى في محافظة الجيزة

وقال الجيار إن القرار جاء بناء على ما ورد من، هاشم على جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى بالوزارة، والحاقا للكتابن المرسل بشأن الضوابط المنظمة لامتحان صفوف النقل بالمدراس الفنية بنوعياتها المختلفة.

امتحانات الدور الثانى

وأكد مجدي الجيار، أنه تقرر عقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية لجميع النوعيات "صناعي وزراعى وتجارى وفندقى " الدور الثانى يوم السبت 14 اغسطس 2021.

الإجراءات القائية خلال امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالتعليم الفنى في محافظة الجيزة

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في وقت سابق، مواعيد امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2020/2021، شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، مع اتخاذ كافة الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها اكرام جدول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالتعليم الفنى في محافظة الجيزة في السطور التالية:

صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للصف الرابع.

وتتضمن تلك المرحلة الصفوف العامة إلى جانب فصل واحد للمكفوفين، كما تتضمن الصف السادس صم وضعاف سمع، وتقام بدءاً من 7 أغسطس وتستمر حتى يوم الـ9 من الشهر نفسه.

امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي والسابع والثامن

تضم جميع الفصول العامة إلى جانب واحد للمكفوفين للصفين الخامس والسادس، بينما يضم الصف السابع والثامن،  صم وضعاف سمع، وتبدأ خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2021 .

صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية 

تتضمن الصفين الأول والثانى الاعدادى والعام والمهنى والصم والمكفوفين وتقام خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس 2021.

امتحان الشهادة الاعدادية "العام والمهنى والمكفوفين والصم" 

ويقام امتحان الشهادة الاعدادية "العام والمهنى والمكفوفين والصم" خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021.

ومن المقرر أن تقام امتحانات الصفين الاول والثانى الثانوى العام "للصم وضعاف السمع" خلال الفترة من 7 إلى 15 أغسطس 2021، وصفوف النقل بالتعليم الثانوى "الصف الاول والثانى المكفوفين" خلال الفترة من 7 إلى 16 أغسطس 2021.

وقام امتحانات صفوف النقل بالتعليم الثانوى "الصفين الاول والثانى العام"، خلال الفترة من 7 إلى 14 اغسطس 2021، علما بأن جداول مراحل النقل بالإدارات التعليمية وجدول الشهاده الأعدادية موحد على مستوى محافظة الجيزة خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021.

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