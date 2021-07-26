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بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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حسم التعادل الإيجابي موقعة فريقي بيراميدز والبنك الأهلي، في المباراة المؤجلة ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وسجل عبدالله السعيد قائد الفريق السماوي هدف فريقه الوحيد بروح قتالية في الدقيقة 93 من زمن المباراة من ضربة جزاء أسكنها نجم المنتخب الوطني في الشباك ليعيد بيراميدز إلى المنافسة على المربع الذهبي في بطولة الدوري العام، بينما استطاع البنك الأهلي من تحقيق التعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء من ضربة جزاء أخرى أحتسبت في اللقاء عن طريق كريم بامبو نجم الفريق.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد السماوي إلى النقطة 41 ويحتل المركز الرابع، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 27.

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