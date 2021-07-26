تطعيم عدد كبير من الأساقفة والقساوسة والرهبان بلقاح فيروس كورونا بكنائس مدينة المنصورة

حيث تم تطعيم الانبا ماركوس اسقف الايباراشية بدمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس وتطعيم رئيس الدير بكنيسة الشهيد استفانوس بالمنصورة وتطعيم عدد كبير من الاباء والراهبات وعدد كبير من المواطنين من أبناء الكنيسة.



وأوضح مكي أهمية التعاون بين الكنائس ومديرية الصحة بالدقهلية مشيدا بجهود كنائس الدقهلية في رفع الوعي الصحى لدى ابناء الكنيسة القبطية بالمحافظة.



واشار مكي الي ان التطعيم امن وبالمجان وحث جميع المواطنين بالكنيسة للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح للوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.