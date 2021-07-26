لميس الحديدي: قرارات الرئيس التونسي جريئة وغير متوقعة





إضافة لقفزات في معدلات البطالة وصلت إلى 17%..حتى اصبح التونسيون الذين كانوا أعلى معدلات الدول العربية في التعليم، لا يجدون عملًا، بينما انهارت قيمة العملة منذ 2011 وحتى الان بنسبة 117% وعلى مستوى الجائحة منذ بدايتها بلغت أرقام الوفيات 18 ألف منذ بداية الجائحة بمتوسط 231 حالة وفاة يومية، وانهارت المنظومة الصحية، وتلقت الحكومة التونسية مساعدات عربية ودولية.



ووصفت "الحديدي" خطوات الرئيس التونسي وقراراته بالجريئة التي لم يتوقعها أحد سواء الاصدقاء او الاعداء لتصحيح مسار تونس " الخضراء ".



قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن انتفاضة الشعب التونسي بالأمس ضد حركة النهضة، وقرارات الرئيس التونسي قيس بن سعيد، انهى حكومة الإخوان في تونس،.وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية " ON"، مساء الإثنين: أن تونس واجهت أزمة اقتصادية كبيرة وضخمة، حيث شهد الاقتصاد التونسي انكماشا بقدر 3% في نموه خلال الربع الاول من 2021م.