Advertisements

طبيب نفسي: البدايات ةالعاطفية قد تصل للقتل أحيانًا

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
اقترح الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، اطلاق مشروع "رخصة زواج" والذي يتضمن أن يحصل كل من هم مقبلين على الزواج على رخصة زواج، معلقا: "عايزين المقبل على الزواج يفهم معنى الزواج".

وأشار "هارون"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن هناك أكثر من نوع للطلاق، منهم الطلاق الصامت بحيث يستمر الزوجين في منزل واحد، ويعاملون بعضهما أسوء معاملة وهو ما يؤثر على أولادهم.

وأضاف مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، أن إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تفيد أنه يقع حالة طلاق كل دقيقتين، أي تقع 240 حالة طلاق يوميا.

وأوضح أن العنف الأسري يبدأ أن أحد الزوجين يعنف الطرف الأخر، ويصل إلى الإساءة الجسدية، لافتا إلى أن 35% من النساء حول العالم تعرضوا للعنف الأسرى، مضيفا: "مش كل البدايات الجياشة ليست بالضرورة أن تخرج من دائرة العنف الأسري والتي قد تصل للقتل أحيانا.. قالها إنتي أعظم انتصاراتي وفالاخر اتقتل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر القتل العلاقات

أخبار تهمك

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عرض العين الإماراتي لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا.. انتهاء الخلاف بين برشلونة ونيمار

منذ أقل من ساعة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ يوم

عاجل.. موعد الإعلان عن أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدعم عبد الحفيظ بهذه الطريقة

منذ ساعة و 25 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

انتهاء أزمة نيمار وبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

الإفتاء: 4300 سؤال فتوى طلاق شهريا.. و80% منها من الشباب

مشيرة نصر تكتب: الفرق بين المرأة والأنثى والرجل والذكر

محام بالنقض: سنشهد حالة طلاق كل نصف دقيقة الفترة المقبلة

الإفتاء: الزواج بين الرجل والمرأة لفترة محددة بوقت يحرمه الشرع بشكل قاطع

أحمد مهران عن سبب إطلاقه زواج التجربة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين

استشاري نفسي: لدينا حالة طلاق كل 6 دقائق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

05:08 م

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

08:00 م

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

08:37 م

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

09:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان