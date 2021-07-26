طبيب نفسي: البدايات ةالعاطفية قد تصل للقتل أحيانًا

اقترح الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، اطلاق مشروع "رخصة زواج" والذي يتضمن أن يحصل كل من هم مقبلين على الزواج على رخصة زواج، معلقا: "عايزين المقبل على الزواج يفهم معنى الزواج".



وأشار "هارون"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن هناك أكثر من نوع للطلاق، منهم الطلاق الصامت بحيث يستمر الزوجين في منزل واحد، ويعاملون بعضهما أسوء معاملة وهو ما يؤثر على أولادهم.



وأضاف مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، أن إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تفيد أنه يقع حالة طلاق كل دقيقتين، أي تقع 240 حالة طلاق يوميا.



وأوضح أن العنف الأسري يبدأ أن أحد الزوجين يعنف الطرف الأخر، ويصل إلى الإساءة الجسدية، لافتا إلى أن 35% من النساء حول العالم تعرضوا للعنف الأسرى، مضيفا: "مش كل البدايات الجياشة ليست بالضرورة أن تخرج من دائرة العنف الأسري والتي قد تصل للقتل أحيانا.. قالها إنتي أعظم انتصاراتي وفالاخر اتقتل".