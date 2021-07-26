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خلال عام ونصف.. هذا ما قدمه اللواء أسامة القاضي لمحافظة المنيا

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
كلينتون يسرى - ربيع المقرحى
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حالة من الترقب تسيطر على الشارع المنياوى فى الساعات القليلة الماضية بعد ظهور العديد من الانباء عن التوجة من قبل الدولة الى اجراء عدة تغييرات سواء على مستوى المحافظين او عدة منصاب وزاية فى الحكومة المصرية وسط انباء متابينة حول موقف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا من استمراره في منصبة خلال حركة تغيير المحافظين التي من المرتقب أن تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة.

موقف أسامة القاضي

ورغم حديث الكثير من السياسيون من دخل عروس الصعيد ان بقاء اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا من الاسمترار في منصبة مرتبط باستمرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاء المصرى الذى دائما مايثنى علية ولكن كل الأمور مازالت مطرحة على الطاولة سواء باستمرار المحافظ او اجراء حركة تغير جديد فى عروس الصعيد.

وخلال السطور التالية ترصد لكم جريد الفجر انجازات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا منذ تولية منصب المحافظ بعروس الصعيد.

قطاع الصحة

استطاع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ان يقدم الخدمة الصحية لنحو طبية لـ1.35 مليون مواطن، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي خلال فترة تولى مهمة المحافظة فضلا عن تنفيذ 181 مشروعا في قطاع الصحة، بتكلفة تصل الى 2مليار و296 مليون جنية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع.

377 وحدة رعاية صحية

كما تم تنفيذ نحو 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم، و317 حضانة أطفال مبتسرين، و94 ثلاجة حفظ موتى فضلا عن دور المحافظ فى عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كما شهدت فترة المحافظ افتتاح مستشفى ملوى العام بجنوب محافظة المنيا.

قطاع مياه الشرب

ومنذ تولى اللواء اسامة قاضى محافظة المنيا ويجرى نحو 219 مشروع فى مياة الشرب بتكلفة بلغت مليار و419 مليون جنية، وذلك في إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعضها تم الانتهاء من تنفيذه والبعض الاخر يجرى العمل به.

ملف الطرق والنقل

تمإنشاء طريق الشيخ فضل راس غارب بطول 55 كم للربط المباشر لمحافظات شمال الصعيد بساحل البحر الأحمر بإجمالي تكلفة 585 مليون جنيه فضلا إنشاء محور كوبري بنى مزار على النيل لربط محافظة البحر الأحمر بمحافظات مختلفة بالوجه القبلي بإجمال تكلفة 340 مليون جنيه فضلا عن الكثير من المشروعات فى مجال الطرق سواء احلال وتجديد انشاء طرق جديدة كبارى.

التعليم

تم تنفيذ خلال حقبة اللواء اسامة قاضى محافظ المنيا نحو 361 مدرسة بعدد ( 5230 ) فصل دراسي بإجمالي تكلفة 1.431 مليار جنيه مابين انشاء وتوسيع واحلال البعض منهم.

سلبيات فترة المحافظ

ولكن تكمن السلبيات التى مازالت تترك اثار كبير فى فترة تولى اسامة القاضى محافظ المنيا هى مازال قطاع كبير يعانى من انقطاع المياه لفترة كبيرة فضلا عن معاناة الكثير من القمامة وعدم الاهتمام بملف النظامة كما لم يتم السيطرة على انقطاع عدد كبير من الاطباء فى الذهاب الى الوحدات الصحية وذلك الامر الذى يشتكى منه قطاع كبير من ابناء عروس الصعيد.

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