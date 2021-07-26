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حبس المتهمين بحيازة الفودو والسلاح في القاهرة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس متهمين بحيازة كمية من مخدر "الفودو" وسلاح ناري بقصد الاتجار بهما، بمنطقة عين شمس، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وسرعة اجراءات المباحث الجنائية.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهم بالمنطقة، وبحوزتهما كمية من مخدر "الفودو" وسلاح ناري بدون ترخيص.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف أحدهما بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار، واعترف الآخر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصر فودو سلاح النيابة

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