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معتز عبد الفتاح: ديموقراطية تونس كانت زائفة (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علّق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على قرارات الرئيس قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، أن ديموقراطية تونس زائفة.

وقال عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، "الديمقراطية في تونس كانت زائفة شكلية كتفت البلد وأوصلتها إلى عدم وجود تنمية، ووصل الأمر أنه في شهر مات 5 آلاف بسبب كورونا، الحكومة غير مستقرة وغير قادرة على تحقيق أمن المواطن الشخصي".

وأضاف: "تونس فقدت استقرارها خلال الفترة الماضية، تونس من 2011 جالها 10 رؤساء حكومة، الموضوع بقى كله هناك عبثي ومش عارفين يتعايشوا مع بعض، الرئيس والإخوان بينهم صراع، وأرى أن الدستور التونسي هو سبب الورطة الحالية لأن بنيته غريبة وحد من صلاحيات الرئيس في الشؤون الداخلية".

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