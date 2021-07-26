أول تعليق من خالد جلال بعد تعادل البنك الأهلي أمام بيراميدز

قال خالد جلال المدير الفني لفريق نادي البنك الأهلي إن التعادل أمام بيراميدز كان مهما للغاية والنقطة تعتبر بمثابة الانتصار خاصة وأن التعادل جاء أمام بيراميدز صاحب الإمكانيات الكبيرة، ومدربه اليوناني تاكيس جونياس الذي يقدم مستويات رائعة وطريقة لعبه جيدة للغاية.

شدد على أن لاعبيه بعد التعادل مع الأهلي تأثروا كثيرا في الأداء وكذلك بذلوا مجهودا مضاعفا خاصة وأن البنك الأهلي واجه الأهلي ثم بيراميدز في ٣ أيام فقط، وهو أمر صعب للغاية واضطر معه لتغيير مجموعة من العناصر في التشكيل.

أوضح أنه احترم بيراميدز كثيرا ولاعبيه وجهازه الفني والمواجهة كانت صعبة وقوية للغاية، ولا يعلق على قرارات الحكام ولكنه يحترم كثيرا المنافس وكان يستعد له بالصورة المطلوبة، مطالبا الحكام واتحاد الكرة بتفسير أسباب احتساب ركلات الجزاء، ومشيدا بروح لاعبيه والعودة السريعة للتعادل والخروج بنقطة غالية، ومهم للغاية بالنسبة له الفوز ب٨ نقاط في آخر ٤ مباريات تساعده كثيرا على الخروج من دوامة الصراع للهروب من الهبوط، وفي طريقه حاليا للبقاء في الدوري الممتاز.

المدير الفني أكد أن تأجيل مباراتي الأهلي وبيراميدز لفريقه كان نقطة إيجابية له وساعدته على الفوز وحصد ٨ نقاط هامة للغاية، وتساعده على البقاء في الدوري، ومشيرا إلى أنه غير سعيد مطلقا بأداء لاعبيه ولكن الموقف الصعب يجعله سعيدا بالنقطة وبسبب ضغط المباريات واللعب كل ٣ أيام يجهد اللاعبين بصورة كبيرة ويؤثر على المستوى داخل الملعب.