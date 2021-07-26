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انتهاء أزمة نيمار وبرشلونة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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توصل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إلى اتفاق مع لاعبه البرازيلي السابق نيمار، لتسوية النزاعات القضائية بينهما حول عقد مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

وكان اللاعب البرازيلي قد طالب بالحصول على مبلغ 6ر43 مليون يورو (3ر51 مليون دولاراً) كمكافآت لم يحصل عليها من برشلونة.

وأكد نيمار أنه كان يستحق المبلغ الضخم كمكافأة، بعدما وقع على عقد لمدة خمسة أعوام مع برشلونة في عام .2016

وجاء الحكم القضائي لصالح برشلونة في يونيو (حزيران) من عام 2020، حيث ألزم الحكم النجم البرازيلي بدفع مبلغ 7ر6 مليون يورو.

وأوضح برشلونة، اليوم الإثنين، أن ملف القضية تم إغلاقه بالكامل.

وذكر برشلونة في بيان له: "النادي يعلن عن توصله إلى إتفاق ودي لإغلاق القضايا المعلقة مع اللاعب البرازيلي نيمار".

وأضاف النادي الكاتالوني، أنه وقع مع اللاعب على اتفاق يقضي بإنهاء كافة القضايا ما بين الطرفين، وهى ثلاث قضايا تتعلق بالعمل وواحدة مدنية".

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة حطمت الأرقام القياسية العالمية في الانتقالات، بلغت قيمتها 222 مليون يورو في أغسطس (آب) عام 2017.

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